Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Возмещение членам ЖСК будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Во втором чтении в законопроект были внесены существенные поправки, касающиеся сроков создания ЖСК и уточнения прав на получение компенсации. Во-первых, депутаты нижней палаты сняли ограничения по дате создания ЖСК (в первоначальной редакции было до 1 июля). Во-вторых, если член ЖСК претендует на получение возмещения, он прекращает свое членство в кооперативе, это происходит автоматически. При этом к фонду защиты прав дольщиков передается право требования по обязательствам перед самим ЖСК.

Разработчики документа также уточнили размер возмещения. "Сумма возмещения будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты возмещения и не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые многие граждане платили в свои жилищно-строительные кооперативы для достройки дома", - пояснил перед пленарным заседанием глава профильного комитета Николай Николаев. Ранее он отмечал важность оперативного принятия закона, ссылаясь на то, что средства на такие компенсации уже поступили из федерального бюджета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее неоднократно подчеркивал, что принятие документа уравняет всех дольщиков в правах и устранит тем самым социальную несправедливость. Помимо председателя нижней палаты, авторами инициативы выступили первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов.