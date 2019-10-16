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К декабрю намерены принять программу переселения сахалинцев, пострадавших от землетрясения

Жилье общей площадью около 180 тыс. кв. м в Охинском районе было признано аварийным после землетрясения в 1995 году, однако людей из этих домов до сих пор не расселили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Программа по переселению людей в населенных пунктах Охинского района (самый северный район Сахалина), жилье которых пострадало в 1995 году от землетрясения в Нефтегорске, будет принята к 1 декабря этого года. Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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В начале сентября этого года на площадке V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин пообещал помочь решить проблему расселения владельцев жилья в Охинском районе Сахалинской области, пострадавшем от землетрясения в 1995 году. На встрече главы государства с представителями общественности Дальнего Востока одна из ее участниц пожаловалась на то, что это жилье общей площадью около 180 тыс. кв. м было признано аварийным, но проживающие там люди до сих пор не расселены.

"Землетрясение 1995 года полностью разрушило Нефтегорск (поселок городского типа в Охинском районе на севере Сахалина). Жителям поселка, которые остались без жилья, государство предоставило квартиры, но при этом были фактически забыты люди из других населенных пунктов Охинского района, дома которых хотя и не были уничтожены землетрясением, но получили различные повреждения. Жить в них стало опасно, тем не менее, альтернативы охинцам никто за все эти годы так и не предложил. К концу недели проект программы [переселения людей] будет готов, и мы отправим его в правительство России, к 1 декабря программа должна быть принята", - сообщил собеседник агентства.

По словам главы региона, в результате нефтегорского землетрясения на Сахалине появились невключенные в общий объем 180 тыс. кв. м непригодного жилья. Все они оформлены надлежащим актом, но ошибочно не учтены в федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем аварийного и ветхого жилья в регионе составляет 1,2 млн кв. метров - почти 10% от всего жилого фонда островов.

По словам Лимаренко, реализовываться программа будет на условиях софинансирования за счет регионального и федерального бюджетов. Представлять ее в Москве будет заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.

Нефтегорское землетрясение

На Сахалине 28 мая 1995 года произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,6. Оно полностью разрушило поселок Нефтегорск в Охинском районе, погибли 2040 человек из 3197, составлявших его население. 720 человек получили ранения. Нефтегорск было решено не восстанавливать, уцелевших жителей переселили в другие населенные пункты Сахалинской области.

Нацпроект "Жилье и городская среда"

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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