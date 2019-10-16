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Кузнецова: Минстрой изменит строительные нормы для предотвращения падения детей из окон

Планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли, отметили в пресс-службе омбудсмена
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой внесет изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения случаев падения детей из окон. Об этом в среду сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

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"Согласно ответу, поступившему из Минстроя России, в своды правил будет внесен ряд изменений и дополнений. В частности, планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли...", - проинформировала пресс-служба.

Предполагается, что высота подобных ограждений составит не менее 1,2 м, а на лестницах внутри подъездов не менее 0,9 м. Кроме того, новые требования к застройщикам предполагают "обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков" в целях предотвращения возможности "их открывания детьми и предупреждения случайного выпадения".

"Я очень надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой, это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье, там тоже живут дети", - цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Ранее детский омбудсмен обратилась в МВД России с просьбой начать вести статистику по выпадению несовершеннолетних из окон. По ее собственным данным, в 2017 году при падении из окон пострадали 848 детей, в 2018 году - 905, в том числе количество пострадавших детей до четырех лет увеличилось с 471 до 546, от пяти до девяти лет - со 191 до 217. Число погибших выросло со 106 до 123 человек. За 2019 год из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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