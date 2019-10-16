Минстрой: качественные проекты жилья в России чаще создают иностранные архитекторы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство качественных проектов в жилищном строительстве реализованы в России с привлечением иностранных архитекторов. Об этом в среду сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Если смотреть статистику, 90% всех качественных проектов созданы не российскими архитекторами, а с привлечением иностранных бюро", - сказал он на заседании президиума Общественного совета при министерстве.

По словам Стасишина, застройщикам нужно конкурировать не ценой, а качеством продукта. Он уточнил, что проблема особенно актуальна для регионов. "Отрасль сегодня нуждается в талантливых молодых архитекторах, готовых к современному подходу и созданию нового качества жизни", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что эту проблему решает в том числе программа профессионального развития "Архитекторы.рф", которая реализуется ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. "Мы видим большой спрос на эту программу со стороны архитекторов", - сказал замминистра. Стасишин добавил, что одним из приоритетов развития строительной отрасли в целом является обучение и привлечение профессиональных сотрудников, а также их мотивация.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входят в нацпроект "Жилье и городская среда".