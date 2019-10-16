Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой: качественные проекты жилья в России чаще создают иностранные архитекторы

По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, застройщикам нужно конкурировать не ценой, а качеством продукта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство качественных проектов в жилищном строительстве реализованы в России с привлечением иностранных архитекторов. Об этом в среду сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

На эту тему
Национальный проект "Жилье и городская среда". Цели и показатели

"Если смотреть статистику, 90% всех качественных проектов созданы не российскими архитекторами, а с привлечением иностранных бюро", - сказал он на заседании президиума Общественного совета при министерстве.

По словам Стасишина, застройщикам нужно конкурировать не ценой, а качеством продукта. Он уточнил, что проблема особенно актуальна для регионов. "Отрасль сегодня нуждается в талантливых молодых архитекторах, готовых к современному подходу и созданию нового качества жизни", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что эту проблему решает в том числе программа профессионального развития "Архитекторы.рф", которая реализуется ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. "Мы видим большой спрос на эту программу со стороны архитекторов", - сказал замминистра. Стасишин добавил, что одним из приоритетов развития строительной отрасли в целом является обучение и привлечение профессиональных сотрудников, а также их мотивация.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входят в нацпроект "Жилье и городская среда".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперт: жилищно-накопительные кооперативы могут стать альтернативой ипотеке в Оренбуржье
Управляющий отделением Центробанка по региону Александр Стахнюк считает, что эти кооперативы также смогут повысить доступность жилья для населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС