Дума попросит Минфин и Счетную палату проверить перечисления страховщиков в фонд дольщиков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла расширенную версию постановления о направлении парламентских запросов по вопросу перечисления страховыми организациями средств в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Помимо руководителей Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета, МВД, Банка России, они будут направлены главам Минфина, Счетной палаты и Ростехнадзора.

"Проект постановления, помимо правоохранительных органов и Банка России, предложено направить также в Счетную палату, Министерство финансов и Ростехнадзор", - сказал в ходе выступления глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Госдума попросит Счетную палату оценить достаточность средств Фонда защиты прав дольщиков, уточнил он.

Депутаты также дополнили проекты парламентских запросов в Генпрокуратуру и Банк России. "Генеральной прокуратуре РФ предложено дать оценку складывающейся правоприменительной и судебной практике в сфере страхового надзора с точки зрения соблюдения прав и законных интересов граждан", - отметил парламентарий. В частности, речь идет о проверке страховой компании "Респект". По словам главы комитета, необходимо дать оценку действиям, сопровождавшим отзыв лицензии у компании, назначение временной администрации, отмену принятых решений, а также "создаваемые страховой компанией препятствия для доступа к необходимой документации". "Выяснить данные об ее аффилированности с банками и дать правовую оценку добросовестности финансовых операций, сопровождавших действия по использованию ее средств", - продолжил он.

Кроме того, нижняя палата попросит Генпрокуратуру РФ провести "весь комплекс возможных оперативных мероприятий" в целях защиты прав дольщиков, дать оценку достаточности имеющихся контрольно-надзорных функций и уголовно-правовую оценку договоров страхования гражданской ответственности застройщиков с истекшими сроками выполнения обязательств.

"Мы также дополнили обращение к Банку России. Мы просим банк... предоставить информацию о проведенной работе в Государственную думу и также дать оценку достаточности имеющихся контрольно-надзорных функций, - добавил Николаев.

"И постановление, и парламентские запросы стали более комплексными. Я уверен, что ответы на эти запросы дадут нам возможность системно подойти к решению тех вопросов, которые мы обсуждали, которые связаны не только со страхованием застройщиков, но и с другими видами страхования", - заключил председатель комитета.

О документе

По оценке депутатов, из собранных страховщиками 57 млрд рублей в Фонд защиты прав дольщиков было перечислено лишь около 3% этой суммы - 1,8 млрд рублей. Первоначальный проект постановления о направлении парламентских запросов был принят 15 октября.

Доработкой документа занималась новая рабочая группа нижней палаты во главе с ее вице-спикером Ириной Яровой, состоящая из представителей всех думских фракций, а также комитетов по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В соответствии с законодательством главы Генпрокуратуры, СК, МВД, ЦБ, Минфина, Счетной палаты и Ростехнадзора должны будут ответить на парламентские запросы в устной (на заседании Госдумы) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня их получения.