Эксперт: жилищно-накопительные кооперативы могут стать альтернативой ипотеке в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Действующие под контролем государства жилищно-накопительные кооперативы - объединения пайщиков для строительства домов - могут стать альтернативой ипотечному кредитованию, в том числе льготному, и повысить доступность жилья для населения. Такое мнение высказал ТАСС управляющий отделением Центробанка по Оренбургской области Александр Стахнюк.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам поручил проанализировать возможность распространения программы льготной ипотеки для семей на покупку квартир на вторичном рынке. Сейчас программа семейной ипотеки распространяется только на строящееся жилье.

"Необходимо рассматривать альтернативные схемы поддержки строительной отрасли и повышения доступности жилья для населения. Мы предлагаем форму жилищно-накопительных кооперативов, действующих под контролем органов государственной власти в субъектах федерации. При этом контроль должен быть не только при создании этих кооперативов и сборе средств, но за строительством. Есть прекрасный опыт в Белгородской области и практики других регионов, которые говорят: если контролировать эту тему, то можно получить очень неплохой результат", - сказал Стахнюк, пояснив, что предлагаемый механизм предполагает передачу денег членов кооператива под контролем органов власти напрямую застройщику.

При этом руководитель регионального представительства Центробанка отметил, что ипотечный портфель населения Оренбургской области демонстрирует рост. По состоянию на 1 сентября этого года задолженность населения перед банками по ипотечным жилищным кредитам составила 93 млрд рублей - это на 16% больше, чем на ту же дату 2018 года.

"На восемь месяцев в Оренбургской области выдано свыше 12,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 21 млрд рублей, в прошлом году, когда был пик спроса, - на 23 млрд рублей. Но это вполне хорошие показатели, если посмотреть динамику последних нескольких лет. Например, за восемь месяцев 2015 года оренбуржцы взяли около 7 тыс. ипотечных кредитов на 9 млрд рублей, в 2016 - чуть более 8 тыс. на 11 млрд рублей, в 2017 - свыше 9 тыс. на 13 млрд рублей", - отметил Стахнюк.

Дальнейшему росту рынка ипотеки рекордными темпами, которые наблюдались год назад, препятствует недостаток свободных средств на первоначальный взнос, а также определенный уровень закредитованности населения, считает эксперт. По его мнению, это, в свою очередь, лишает строительную отрасль рынка сбыта. Перекрытый доступ к деньгам дольщиков, которые теперь лежат на эскроу-счетах, является вторым фактором, способным подтолкнуть к поиску альтернативы при строительстве домов и реализации готовых квартир.