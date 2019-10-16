Депутат: жители Ингушетии не берут ипотеку из-за беспроцентной рассрочки от застройщиков

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Жители Ингушетии не пользуются льготным ипотечным кредитованием, поскольку застройщики региона предоставляют беспроцентную рассрочку при покупке жилья. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил о ряде регионов, в которых программы материальной поддержки семей с детьми через льготную ипотечную ставку 6% не работают. Среди них была названа Ингушетия.

"Жителям региона нецелесообразно брать ипотеку, кредит, когда в регионе, осознавая специфику республики, застройщики продают квартиры и предлагают беспроцентную рассрочку без банка. Просто составляется договор, в рамках которого человек платит ту сумму, которая ему по силам. При этом фирмы-застройщики остаются рентабельными, это не бьет по их карману, здесь есть чему поучиться регионам страны и перенять опыт", - сказал Богатырев.

По его словам, немаловажную роль в этом вопросе играет религия. "Все мусульмане знают, что проценты и ростовщичество - большой грех, причем это также является грехом и для двух других монотеистических религий. Здесь не важно насколько мал процент кредитования, каким бы он ни был, он запретен для соблюдающего каноны мусульманина. Также греховно предоставлять услуги и товары под процентную ставку, потому и застройщики региона придерживаются беспроцентной рассрочки", - добавил депутат.

Он отметил практику исламского беспроцентного банкинга, который получает выгоду от долевого участия в том или ином проекте заемщика.

По информации пресс-службы регионального Минстроя, за последние 5 лет в Ингушетии не было ни одной заявки на участие в льготном ипотечном кредитовании.