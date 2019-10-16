Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат: жители Ингушетии не берут ипотеку из-за беспроцентной рассрочки от застройщиков

По словам депутата Народного собрания республики Ильяса Богатырева, составляется договор, в рамках которого человек платит ту сумму, которая ему по силам

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Жители Ингушетии не пользуются льготным ипотечным кредитованием, поскольку застройщики региона предоставляют беспроцентную рассрочку при покупке жилья. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил о ряде регионов, в которых программы материальной поддержки семей с детьми через льготную ипотечную ставку 6% не работают. Среди них была названа Ингушетия.

"Жителям региона нецелесообразно брать ипотеку, кредит, когда в регионе, осознавая специфику республики, застройщики продают квартиры и предлагают беспроцентную рассрочку без банка. Просто составляется договор, в рамках которого человек платит ту сумму, которая ему по силам. При этом фирмы-застройщики остаются рентабельными, это не бьет по их карману, здесь есть чему поучиться регионам страны и перенять опыт", - сказал Богатырев.

По его словам, немаловажную роль в этом вопросе играет религия. "Все мусульмане знают, что проценты и ростовщичество - большой грех, причем это также является грехом и для двух других монотеистических религий. Здесь не важно насколько мал процент кредитования, каким бы он ни был, он запретен для соблюдающего каноны мусульманина. Также греховно предоставлять услуги и товары под процентную ставку, потому и застройщики региона придерживаются беспроцентной рассрочки", - добавил депутат.

Он отметил практику исламского беспроцентного банкинга, который получает выгоду от долевого участия в том или ином проекте заемщика.

По информации пресс-службы регионального Минстроя, за последние 5 лет в Ингушетии не было ни одной заявки на участие в льготном ипотечном кредитовании.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Новый законопроект о похоронном деле внесен в правительство
Руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Павел Кодыш сообщил, что нормативная база в сфере похоронного дела во многих регионах практически отсутствует
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС