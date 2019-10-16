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Количество обманутых дольщиков в Бурятии удвоилось за полгода

Глава республики Алексей Цыденов пообещал, что власти помогут решить людям вопросы с долевым строительством

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Количество жителей Бурятии, вложивших свои средства в дома, ставшие проблемными объектами долевого строительства, за последние полгода выросло вдвое и достигло около 1 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах форума "Дорога-2019" глава республики Алексей Цыденов.

В июне 2019 года в Улан-Удэ приезжал заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. Он провел совещания, посвященные решению проблем обманутых дольщиков. Тогда Ткачев сообщал, что в республике 493 человека имеют проблемы, связанные с недостроем.

"К сожалению, появляются новые дольщики, у которых возникают проблемы. Порядка 1 тыс. человек [в Бурятии]", - сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что власти помогут всем этим людям решить вопросы с долевым строительством. "Мы их доведем до конца, в любом случае. Мы работаем [над этим] в постоянном режиме", - сказал глава республики.

Всего, по последним данным, в Бурятии участниками долевого строительства являются более 3 тыс. граждан, в свои будущие квартиры они в целом вложили порядка 7 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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