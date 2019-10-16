Новый законопроект о похоронном деле внесен в правительство. Он разрешает частные кладбища

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект "О похоронном деле" внесен в правительство. Об этом в среду сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на заседании президиума Общественного совета при Минстрое России.

"Мы год занимались этим законом и его внесли", - сказал Егоров.

Как рассказал ТАСС руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое России Павел Кодыш, нормативная база в сфере похоронного дела во многих регионах практически отсутствует, а отдельные акты устарели и не отвечают современным требованиям. Он напомнил, что с момента принятия федерального закона, который регулирует этот рынок, прошло 23 года ("О погребении и похоронном деле", принят в 1996 году). "Похоронное сообщество положительно восприняло разработанный законопроект. Это реальная попытка внести государственное регулирование в столь значимой социальной отрасли", - сказал он ТАСС.

По словам Кодыша, главный ресурс, который необходимо использовать с точки зрения изменения кризисной ситуации в ритуальном обслуживании населения, - "определение правил взаимоотношений и поиска оптимальной пропорции между государством и бизнесом, а также создание условий для выполнения гарантированного государством перечня услуг по погребению".

Профильным законопроектом вводятся единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также система контроля за специализированными службами. Законопроект также регламентирует деятельность специализированных служб по вопросам похоронного дела, в том числе по приему заказов, порядок предоставления земельного участка для захоронения останков, праха умершего, правила выдачи тела из морга. Согласно законопроекту, в России могут появиться частные кладбища.