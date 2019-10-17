Эксперт: кадастровый учет мест захоронения в России фактически отсутствует

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ситуацию в похоронной отрасли в РФ следует охарактеризовать как кризисную, в связи с чем назрела необходимость грамотного управления ею на государственном и региональном уровнях, в первую очередь в сфере кадастрового учета, который фактически отсутствует. Об этом ТАСС рассказал руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое России Павел Кодыш.

"Кадастр существующих и ранее существовавших мест захоронений в Российской Федерации на местах фактически отсутствует. Бесхозные могилы на кладбищах составляют 20-30% от общего количества захоронений", - сказал он. Кодыш отметил, что "крайне неприглядный вид имеют многие сельские кладбища и кладбища малых городов, которые превратились в заброшенные погосты".

"В настоящее время в России отсутствует федеральный орган исполнительной власти по координации и регулированию в области похоронного дела", - отметил эксперт.

Ранее в среду сообщалось, что законопроект "О похоронном деле" внесен в правительство. Законопроектом вводятся единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также система контроля над специализированными службами. Законопроект также регламентирует деятельность специализированных служб по вопросам похоронного дела, в том числе по приему заказов, порядок предоставления земельного участка для захоронения останков, праха умершего, правила выдачи тела из морга. Согласно законопроекту, в России могут появиться частные кладбища.