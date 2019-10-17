В Приамурье создали рабочую группу по реализации программы льготной ипотеки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти в Амурской области создали рабочую группу, которая займется вопросами, связанными с реализацией льготной ипотеки. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.

"В регионе создана рабочая группа по подготовке и реализации проекта "Дальневосточная ипотека", в которую входят представители правительства Амурской области и "Амурского ипотечного агентства", - сказала Старкова.

Она также уточнила, что сейчас правила предоставления "Дальневосточной ипотеки" проходят согласование в федеральных органах, их утверждение планируется в ноябре этого года. После этого будет понятно, в какие кредитные учреждения можно обращаться для получения льготной ипотеки.

Для оказания помощи в подготовке пакета документов будет привлечена региональная компания - Амурское ипотечное агентство, которое ведет свою работу при поддержке правительства Амурской области с 2003 года. Деятельность агентства направлена на развитие ипотечного жилищного кредитования в области (формирование рынка доступного жилья); увеличение объемов выдачи стандартных ипотечных кредитов; повышение эффективности работы по выдаче и сопровождению ипотечных жилищных кредитов в регионе; формирование единой системы ипотечного жилищного кредитования в Приамурье на основе двухуровневой системы рефинансирования стандартных ипотечных кредитов и займов; а также снижение финансовой нагрузки при приобретении жилых помещений социально-незащищенными слоями населения области.

"В Приамурье количество предполагаемых заемщиков - молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий - 1493", - добавила Старкова.

О льготной ипотеке

Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.