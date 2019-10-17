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Закон о запрете размещать хостелы в жилых домах

Фетисов: собственники туристского жилья должны продолжать спокойно вести бизнес

Депутат Госдумы рассказал о законопроекте о туристском жилье, который предусматривает систему регистрации собственников сдаваемого в краткосрочный найм жилья

СИНГАПУР, 17 октября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предлагает дать возможность спокойно вести бизнес на рынке квартир-апартаментов, гостевых домов, не опасаясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Такое мнение двукратный олимпийский чемпион высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"Мы обсуждали с руководством Всемирной туристической организации, что Россия могла быть дать миру после Чемпионата мира 2018 года. Одним из направлений стало развитие экологического и сельского туризма, за счет которого могли бы создаваться новые рабочие места, соответствующая инфраструктура", - отметил Фетисов, который также является послом этой организации. Однако, по его словам, "принятый закон ("О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" - прим. ТАСС) фактически убивают эту инициативу, поскольку нет смысла тащить в экологические курорты "звездные гостиницы". "Мы хотим предложить новые стандарты, которые будут вписываться в природу, позволят сохранять и преумножать ее", - добавил спортсмен.

В частности, как рассказал Фетисов, речь идет о подготовленных законопроектах "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части регулирования предоставления туристского жилья", а также "О внесении изменений в статью 14.51 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Суть предложений

Депутат пояснил, что законопроект о туристском жилье предусматривает систему регистрации собственников жилья, сдаваемого в краткосрочный найм. "Собственники получают индивидуальный регистрационный номер от муниципального органа и вносят его в свой онлайн-профиль и объявления при сдаче жилья в аренду - как на онлайн-платформах, так и в офлайн объявлениях. Также собственники будут зарегистрированы в качестве операторов туристского сбора", - сказал он.

Согласно законопроекту, продвижение и продажа своих услуг возможна только под уникальным номером: он должен обязательно указываться в любых объявлениях, в противном случае - административный штраф.

Фетисов также рассказал, что "подобный обязательный уведомительный порядок с присвоением уникальных регистрационных номеров используется во многих европейских странах, в том числе Германии, Испании, Португалии, Франции, как инструмент налогового и административного контроля". Он подчеркнул, что "главной новацией разработанного законопроекта являются положения о туристском жилье, которые синхронизированы с туристским сбором". Кроме того, по его мнению, положения о туристском жилье необходимо синхронизировать с налогом на профессиональный доход (ставка налога всего 4%).

Как он считает, "такой подход позволит привлечь дополнительные средства в местные бюджеты, собственники туристского жилья смогут легально вести бизнес и получать доход без штрафных санкций за незаконную предпринимательскую деятельность".

Новый закон

Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступил в силу 1 октября 2019 года. Теперь хостелы могут размещаться только в помещениях нежилого назначения, должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними находятся только аналогичные нежилые помещения.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичЗакон о запрете размещать хостелы в жилых домах
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