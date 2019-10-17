Фетисов: собственники туристского жилья должны продолжать спокойно вести бизнес

СИНГАПУР, 17 октября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предлагает дать возможность спокойно вести бизнес на рынке квартир-апартаментов, гостевых домов, не опасаясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Такое мнение двукратный олимпийский чемпион высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

"Мы обсуждали с руководством Всемирной туристической организации, что Россия могла быть дать миру после Чемпионата мира 2018 года. Одним из направлений стало развитие экологического и сельского туризма, за счет которого могли бы создаваться новые рабочие места, соответствующая инфраструктура", - отметил Фетисов, который также является послом этой организации. Однако, по его словам, "принятый закон ("О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" - прим. ТАСС) фактически убивают эту инициативу, поскольку нет смысла тащить в экологические курорты "звездные гостиницы". "Мы хотим предложить новые стандарты, которые будут вписываться в природу, позволят сохранять и преумножать ее", - добавил спортсмен.

В частности, как рассказал Фетисов, речь идет о подготовленных законопроектах "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части регулирования предоставления туристского жилья", а также "О внесении изменений в статью 14.51 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Суть предложений

Депутат пояснил, что законопроект о туристском жилье предусматривает систему регистрации собственников жилья, сдаваемого в краткосрочный найм. "Собственники получают индивидуальный регистрационный номер от муниципального органа и вносят его в свой онлайн-профиль и объявления при сдаче жилья в аренду - как на онлайн-платформах, так и в офлайн объявлениях. Также собственники будут зарегистрированы в качестве операторов туристского сбора", - сказал он.

Согласно законопроекту, продвижение и продажа своих услуг возможна только под уникальным номером: он должен обязательно указываться в любых объявлениях, в противном случае - административный штраф.

Фетисов также рассказал, что "подобный обязательный уведомительный порядок с присвоением уникальных регистрационных номеров используется во многих европейских странах, в том числе Германии, Испании, Португалии, Франции, как инструмент налогового и административного контроля". Он подчеркнул, что "главной новацией разработанного законопроекта являются положения о туристском жилье, которые синхронизированы с туристским сбором". Кроме того, по его мнению, положения о туристском жилье необходимо синхронизировать с налогом на профессиональный доход (ставка налога всего 4%).

Как он считает, "такой подход позволит привлечь дополнительные средства в местные бюджеты, собственники туристского жилья смогут легально вести бизнес и получать доход без штрафных санкций за незаконную предпринимательскую деятельность".

Новый закон

Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступил в силу 1 октября 2019 года. Теперь хостелы могут размещаться только в помещениях нежилого назначения, должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними находятся только аналогичные нежилые помещения.