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Большинство россиян спрашивали Росреестр о новых правилах сделок с долями квартир

Ранее ведомство провело неделю консультаций по вопросам оборота жилья

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти 40% вопросов россиян к Федеральной кадастровой палате Росреестра во время Всероссийской недели консультаций по вопросам оборота жилья касалось оформления прав собственности. Такие данные содержатся в сообщении ведомства по итогам мероприятия.

"Граждан интересовали вопросы продажи и дарения квартир или долей собственности. Кроме того, интересовала тема нотариального удостоверения сделок для недвижимости, находящейся в общей долевой собственности. Эксперты отмечают, что это связано с недавними изменениями в законодательстве, согласно которым теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения", - говорится в сообщении.

Среди популярных запросов отмечается также тема проведения сделок в электронном виде, запрет регистрационных действий с использованием электронной подписи, список документов, подтверждающих права собственности, а также способы проверки недвижимости перед покупкой.

Около 24% запросов пришлось на установление кадастровой стоимости и процедуру ее оспаривания. Еще около 20% обращений составили вопросы собственников дач, в том числе, по изменению вида разрешенного использования земельных участков и оформлению хозяйственных построек.

В ходе осенней Всероссийской недели консультаций ответы на вопросы получили более 3,5 тыс. собственников недвижимости во время телефонных горячих линий и прямых включений, в офисах филиалов и на площадках региональных МФЦ. Наибольшую активность проявили жители Ростовской и Пензенской области, Краснодарского и Алтайского края, Астраханской, Калужской и Тюменской области.

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