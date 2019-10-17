Власти Калмыкии в ноябре создадут фонд защиты дольщиков

ЭЛИСТА, 17 октября. /ТАСС/. Региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будет создан в Калмыкии в ноябре 2019 года, сообщила в четверг ТАСС и.о. министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Наталья Ошланова.

"Мы [правительство] создаем в республике некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Республики Калмыкия". Сейчас проходим процедуру регистрации фонда, до 10 ноября фонд будет зарегистрирован в Минюсте и налоговой инспекции и приступит к работе", - сказала она.

Региональный фонд защиты дольщиков будет заниматься решением проблем долгостроев и восстановлением прав обманутых дольщиков, застройщики которых признаны банкротами. В реестре проблемных объектов в республике остаются пять многоквартирных домов, три из них были включены в реестр в августе, пояснила Ошланова.

"Планируется, что до конца 2019 года будет заключено соглашение, которое предусматривает субсидию из федерального бюджета. Она позволит в следующем году завершить строительство двух проблемных объектов. Это два дома, возводимых в рамках комплексной застройки компанией "Бетонинвест". Фонд будет являться получателем субсидии, заказчиком по проекту на завершение строительства и заказчиком по контрактам, заключенным с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ", - уточнила и.о. министра.

В июне вице-премьер Виталий Мутко заявил, что общая площадь недостроенного жилья обманутых дольщиков по всей России составляет около 14,4 млн кв. м, проблема касается свыше 200 тыс. семей. Он добавил, что речь идет о 2028 домах в 73 субъектах РФ.

Правительство РФ выделило Фонду дольщиков 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов в 37 субъектах России с наименьшим количеством долгостроев. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.