Ресин призвал соотнести сроки работ на долгострое СУ-155 в Москве с их качеством

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Составить новый план-график достройки проблемного объекта ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" в Москве призвал в четверг на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы ее председатель, депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин.

"Подготовьте до конца недели новый график выполнения оставшихся работ, детальный. <...> График сделайте не исходя из того, что в марте кончается разрешение на строительство. Все-таки надо сделать так, чтобы потом все друг другу могли в глаза смотреть", - сказал депутат.

Согласно дорожной карте, ввод объекта в эксплуатацию был намечен на декабрь 2019 года. По информации Мосгосстройнадзора, на объекте, по состоянию на 15 октября, заняты 974 рабочих.

О долгострое

Проблемный объект ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" (Балаклавский проспект, 15) является одним из последних долгостроев, не завершенных после краха девелоперской компании СУ-155 в 2015 году. Компания имела обязательства в 14 регионах России. К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК Строй". На сегодня достроено 124 дома, квартиры получили 26 тыс. семей дольщиков "СУ-155".

Фактическое начало строительства дома на Балаклавском проспекте пришлось на сентябрь 2007 года, следует из справки к совещанию рабочей группы. Жилой комплекс возводился для обеспечения жильем работников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В двух очередях жилого комплекса было запланировано ввести 898 квартир, из них 434 квартиры было продано. В 2010 году строительство комплекса было остановлено. В апреле 2018 года компания "РК Строй" начала обследовать стройку на предмет безопасного завершения строительства.

Гендиректор компании генподрядчика "Политехстрой" Ираклий Колбая в ходе совещания добавил, что сроки сдачи необходимо сдвинуть, так как в процессе строительства выяснялись обстоятельства, которые добавили дополнительный объем работы. Например, появилась необходимость восстановить несущую способность перекрытий мест общего пользования и выполнить переборку лифтовых шахт.

Общий график работ по проблемному объекту ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" выполнен на 53%. "Монтаж кровли закончен на 55-60%, фасад закончен на 60%. Идут работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций: вентиляция, водоснабжение, канализация" - отметил он. Выполнены работы по переносу ЛЭП, ведутся работы по наружным инженерным сетям жилого комплекса, к 20 октября планируется закрыть тепловой контур здания. Колбая рассказал, что монолитные работы по корпусам полностью закончены, остались только входные группы.

По словам заместителя гендиректора компании "РК Строй" Дарьи Каралли, закончить строительство теплотрассы планируется к 25 октября. Мосводоканал планирует завершить работы по водоснабжению к 30 ноября.