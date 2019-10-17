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Комитет Думы поддержал ко II чтению проект о возвращении контрольных функций Госпожнадзору

Документ разработан по итогам изучения обстоятельств трагедии, произошедшей в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором, основном чтении законопроект, который возвращает Госпожнадзору функции контроля за строительством и проектированием зданий объектов с массовым пребыванием людей - торгово-развлекательных центров (ТРЦ), кинотеатров и других. Документ разработан по итогам изучения обстоятельств трагедии, произошедшей в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта прошлого года.

Как пояснил глава комитета Василий Пискарев, главная идея законопроекта - "обязательное участие органов Госпожнадзора в экспертизе проектной документации и подготовке заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности". "В результате долгих и непростых согласований удалось достичь главного: с одной стороны, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, а с другой - не допустить давления на бизнес и создания излишних административных барьеров", - считает политик.

По его словам, в ходе согласования поправок "получена поддержка и учтены предложения Московской патриархии, поскольку культовые сооружения также подпадают под действие закона".

"Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы трагедия "Зимней вишни" не повторилась, и люди, которые приходят в театр, музей, на стадион или в ТРЦ, чувствовали себя защищенными и могли спокойно отдохнуть, не беспокоясь за свою жизнь и жизнь своих детей", - заключил Пискарев.

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