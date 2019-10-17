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В России может появиться отдельная программа капремонта изношенных домов

Действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из программы капремонта, отметил замглавы Минстроя Максим Егоров

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа в рамках программы капитального ремонта, сообщил в четверг замглавы Минстроя Максим Егоров на заседании экспертного совета комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Мы сейчас прописываем особенности, что может быть отдельная программа капитального ремонта для таких домов. Она будет не долгосрочной, а краткосрочной. И за этими домами будет отдельный учет", - сказал он.

По словам Егорова, действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из программы капитального ремонта. "В результате дом ветшает-ветшает и превращается в аварийный", - пояснил замминистра.

Руководитель правового департамента Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) Светлана Носова на заседании отметила справедливость такого решения. "Концепция нами поддерживается, нужно что-то делать с ветхими домами, отделять их", - отметила она.

По словам ответственного секретаря экспертного совета Павла Склянчука, вопрос введения в законодательство понятия "ветхого жилья" может быть поднят при доработке законопроекта о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья ко второму чтению. Ранее термин "ветхое жилье", обсуждавшийся в рамках новой концепции расселения аварийного жилья, не вошел в итоговую версию правительственного законопроекта.

Система региональных программ капремонта была запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

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Россия
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