Фонд дольщиков заключил первое соглашение с регионом о достройке проблемных домов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Завершение строительства ряда проблемных жилых объектов в Пензенской области будет профинансировано через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор фонда Олег Говорун и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщила пресс-служба фонда в четверг.

"Соглашение дает возможность региону стать одним из первых, кто может начать решать вопросы дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что это соглашение стало первым в России.

Правительство РФ выделило Фонду дольщиков 16 млрд рублей на завершение проблемных объектов в регионах с наименьшим числом долгостроев. В число таких субъектов вошла Пензенская область. В регионе с привлечением ресурсов Фонда дольщиков планируется достроить дома обанкротившегося застройщика "Солнечный город".

"Более полутора лет мы активно занимаемся решением проблем, связанных с завершением строительства объектов компаний-банкротов. Одной из первых в России Пензенская область приняла необходимую для этой работы законодательную базу. Вместе с тем, необходимо отметить, что ресурсы регионального бюджета ограничены, и поддержка Фонда имеет огромное значение, позволяет достроить дома в короткие сроки", - приводятся в сообщении слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В нем также указано, что в октябре в регионе был создан собственный фонд, который будет специализироваться на решении проблем обманутых дольщиков в партнерстве с федеральным фондом. В ноябре набсовет федерального фонда рассмотрит варианты восстановления прав дольщиков: достройку домов или выплату компенсации.

"Для этого будет проведено техническое обследование домов и оценка стоимости завершения строительства при привлечении независимой компании-оценщика для расчета по актуальной рыночной цене квадратного метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости от ЖК и сопоставимых по характеристикам", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда дольщиков Олега Говоруна.

Об изменениях в работе с обманутыми дольщиками

В июне 2019 года в российское законодательство были внесены изменения, позволившие Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства выбирать наиболее эффективные варианты восстановления прав дольщиков. В частности, предусматривается возможность выплаты компенсации исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра в аналогичных жилых проектах. Такое решение может быть принято, если строительная экспертиза выявит невозможность достройки или нецелесообразность возобновления строительства, если на его завершение требуется более трех лет.