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Фонд дольщиков заключил первое соглашение с регионом о достройке проблемных домов

Фонд планирует достроить дома обанкротившегося застройщика "Солнечный город" в Пензенской области

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Завершение строительства ряда проблемных жилых объектов в Пензенской области будет профинансировано через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор фонда Олег Говорун и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщила пресс-служба фонда в четверг.

"Соглашение дает возможность региону стать одним из первых, кто может начать решать вопросы дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что это соглашение стало первым в России.

Правительство РФ выделило Фонду дольщиков 16 млрд рублей на завершение проблемных объектов в регионах с наименьшим числом долгостроев. В число таких субъектов вошла Пензенская область. В регионе с привлечением ресурсов Фонда дольщиков планируется достроить дома обанкротившегося застройщика "Солнечный город".

"Более полутора лет мы активно занимаемся решением проблем, связанных с завершением строительства объектов компаний-банкротов. Одной из первых в России Пензенская область приняла необходимую для этой работы законодательную базу. Вместе с тем, необходимо отметить, что ресурсы регионального бюджета ограничены, и поддержка Фонда имеет огромное значение, позволяет достроить дома в короткие сроки", - приводятся в сообщении слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В нем также указано, что в октябре в регионе был создан собственный фонд, который будет специализироваться на решении проблем обманутых дольщиков в партнерстве с федеральным фондом. В ноябре набсовет федерального фонда рассмотрит варианты восстановления прав дольщиков: достройку домов или выплату компенсации.

"Для этого будет проведено техническое обследование домов и оценка стоимости завершения строительства при привлечении независимой компании-оценщика для расчета по актуальной рыночной цене квадратного метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости от ЖК и сопоставимых по характеристикам", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда дольщиков Олега Говоруна.

Об изменениях в работе с обманутыми дольщиками

В июне 2019 года в российское законодательство были внесены изменения, позволившие Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства выбирать наиболее эффективные варианты восстановления прав дольщиков. В частности, предусматривается возможность выплаты компенсации исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра в аналогичных жилых проектах. Такое решение может быть принято, если строительная экспертиза выявит невозможность достройки или нецелесообразность возобновления строительства, если на его завершение требуется более трех лет.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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