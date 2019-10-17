Парламентские слушания о механизмах расселения аварийного жилья пройдут 7 ноября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Парламентские слушания по законопроекту о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья в России пройдут 7 ноября. Об этом в четверг сообщил член думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат фракции "Единая Россия" Илья Осипов на заседании экспертного совета комитета.

"7 ноября приглашаю присоединиться к обсуждению, вновь будут парламентские слушания. Законопроект ожидаемый. Надеюсь, что он будет в более качественном виде, чем сейчас", - сказал депутат.

В частности, вопросы у депутатов и экспертов вызывают положения законопроекта о переезде переселенцев в другой муниципалитет, о предоставлении субсидий только тем, у кого расселяется единственное жилье, а также о предоставлении жилья в маневренном фонде на два года. "Кроме того, комитет попросит Минстрой ко второму чтению представить проект подзаконного акта, которым предполагается установить порядок определения выкупной цены на изымаемое жилье. Только в этом случае мы будем видеть полную картину того, что мы принимаем, какие последствия принимаемый закон будет иметь", - сказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья, подготовленный Минстроем России, внесен в Госдуму правительством РФ в первой половине октября. В законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев из непригодных домов.

Помимо этого, застройщикам, расселяющим аварийное жилье, могут предоставляться субсидии за счет региональных программ по расселению, софинансируемых через Фонд ЖКХ. Проект предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ.