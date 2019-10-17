Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Алроса" выставит на продажу административное здание в Москве в районе Якиманки

Площадь объекта составляет 4,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" продаст административное здание в Москве в районе Якиманки. Сделка планируется по программе отчуждения непрофильных активов. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров "Алросы" одобрил продажу административного здания по адресу г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 12, стр. 1 площадью 4,244 тыс. кв. м "путем проведения открытого аукциона по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика", говорится в сообщении.

Всего до 2021 года компания планирует отчуждение 715 непрофильных активов, главным образом объектов недвижимого имущества и земельных участков.

О компании

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минстрой предложил создавать общественные пространства на местах под расселяемыми домами
В ведомстве отметили, что Краснодарский край, Ямал, Тюменская область и ряд других субъектов приняли решение в пользу общественных пространств на месте аварийных домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС