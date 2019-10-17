"Алроса" выставит на продажу административное здание в Москве в районе Якиманки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" продаст административное здание в Москве в районе Якиманки. Сделка планируется по программе отчуждения непрофильных активов. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров "Алросы" одобрил продажу административного здания по адресу г. Москва, 1-й Казачий переулок, д. 12, стр. 1 площадью 4,244 тыс. кв. м "путем проведения открытого аукциона по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика", говорится в сообщении.

Всего до 2021 года компания планирует отчуждение 715 непрофильных активов, главным образом объектов недвижимого имущества и земельных участков.

О компании

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.