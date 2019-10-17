Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейший в России девелопер "ПИК" будет строить больше квартир-студий

Эксперты рассказали о причинах перемещения средств из банковского сектора в недвижимость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" планирует строить больше однокомнатных квартир и квартир-студий из-за растущего на них спроса. Об этом журналистам сообщил вице-президент, руководитель дирекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области группы компаний Сергей Мамошин.

"По отношению к продукту мы видим, что у потребителя акцент больше смещается на мелкоформатную квартирографию, в своих новых проектах мы это будем учитывать, мы также смещаем фокус на однокомнатные квартиры и квартиры-студии", - сказал он.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский также сообщил о снижении средней площади квартир в России. "Это происходит потому, что все упирается в основной инструмент покупки - ипотеку. Если она остается единственным инструментом, то население понимает, что, взяв ипотеку, надо соизмеримо относить долг, который нужно исправно уплачивать к ежемесячному доходу", - сказал он ТАСС.

Котровский отметил, что население предпочитает покупать небольшие квартиры, потому что это выгоднее, чем держать деньги в банковских вкладах. "Что касается маленьких квартир-студий и маленьких однокомнатных квартир: где держать деньги - в банке под 5% или, например, купить квартиру и иметь ее в собственности. Это подталкивает большинство людей перемещать свои денежные средства исключительно из банковского сектора в недвижимость", - считает собеседник агентства.

Объем реализации недвижимости группы компаний "ПИК" за девять месяцев 2019 года снизился на 1,5% - до 1 млн 289 тыс. кв. м по сравнению с 1 млн 309 тыс. кв. м за аналогичный период прошлого года, при этом в денежном выражении объем реализации вырос на 11,8%. Также вырос объем ввода в эксплуатацию недвижимости, он составил 1 млн 202 тыс. кв. м против 853 тыс. кв. м за тот же период прошлого года. При этом общая площадь выведенной в продажу недвижимости уменьшилась на 23% по сравнению с прошлым годом, составив 1 млн 393 тыс. кв. м против 1 млн 808 тыс. кв. м.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства.

Реклама на ТАСС
На Ставрополье увеличилось строительство жилья на 15,2%
С начала года в крае построили 8 тыс. 971 новую квартиру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС