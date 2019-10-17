Крупнейший в России девелопер "ПИК" будет строить больше квартир-студий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" планирует строить больше однокомнатных квартир и квартир-студий из-за растущего на них спроса. Об этом журналистам сообщил вице-президент, руководитель дирекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области группы компаний Сергей Мамошин.

"По отношению к продукту мы видим, что у потребителя акцент больше смещается на мелкоформатную квартирографию, в своих новых проектах мы это будем учитывать, мы также смещаем фокус на однокомнатные квартиры и квартиры-студии", - сказал он.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере строительства Дмитрий Котровский также сообщил о снижении средней площади квартир в России. "Это происходит потому, что все упирается в основной инструмент покупки - ипотеку. Если она остается единственным инструментом, то население понимает, что, взяв ипотеку, надо соизмеримо относить долг, который нужно исправно уплачивать к ежемесячному доходу", - сказал он ТАСС.

Котровский отметил, что население предпочитает покупать небольшие квартиры, потому что это выгоднее, чем держать деньги в банковских вкладах. "Что касается маленьких квартир-студий и маленьких однокомнатных квартир: где держать деньги - в банке под 5% или, например, купить квартиру и иметь ее в собственности. Это подталкивает большинство людей перемещать свои денежные средства исключительно из банковского сектора в недвижимость", - считает собеседник агентства.

Объем реализации недвижимости группы компаний "ПИК" за девять месяцев 2019 года снизился на 1,5% - до 1 млн 289 тыс. кв. м по сравнению с 1 млн 309 тыс. кв. м за аналогичный период прошлого года, при этом в денежном выражении объем реализации вырос на 11,8%. Также вырос объем ввода в эксплуатацию недвижимости, он составил 1 млн 202 тыс. кв. м против 853 тыс. кв. м за тот же период прошлого года. При этом общая площадь выведенной в продажу недвижимости уменьшилась на 23% по сравнению с прошлым годом, составив 1 млн 393 тыс. кв. м против 1 млн 808 тыс. кв. м.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства.