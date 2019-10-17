На Ставрополье увеличилось строительство жилья на 15,2%

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Динамика ввода жилья в Ставропольском крае увеличилась на 15,2% за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в четверг на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В январе-сентябре 2019 года организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики построили [в Ставропольском крае] 8 тыс. 791 новую квартиру. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов <…> в процентном соотношении к соответствующему периоду предыдущего года - 115,2%", - уточняется на сайте управления.

Общая площадь жилья, введенного в Ставропольском крае с начала 2019 года, превышает 730 тыс. кв. м. В целом рост темпов строительства в регионе увеличился на 4,3% с учетом возведения зданий коммерческого, производственного, социального назначения и так далее.

Ранее в краевом министерстве строительства и архитектуры сообщили, что общий объем ввода жилья на Ставрополье в этом году впервые с 2016 года может превысить 1 млн кв. м. Наращивание темпов обусловлено завершением начатых крупных проектов в 2018 году, развитием стимулирования жилищного строительства.

Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья является ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.