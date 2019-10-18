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Более 200 семей взяли "Доступную ипотеку" в Приморье с 2018 года

Общая сумма займов составила 395,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Более 200 семей из Приморского края воспользовались региональной программой "Доступная ипотека" с начала реализации программы, сообщает в пятницу Корпорация развития жилищного строительства (КРЖС).

"С начала реализации в Приморье программы "Доступная ипотека" льготные займы получили уже 207 семей на общую сумму 395,2 млн рублей. Минимальная ставка по краевой программе "Доступная ипотека" сейчас составляет 5,65%", - говорится в сообщении.

При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 5,65%, при покупке готового жилья - 6,4%. Всего в настоящее время по программе подано 414 заявок. "При этом процент отказа составляет менее 10%. Основные причины: отрицательная кредитная история, наличие задолженности", - уточнили в корпорации.

Льготный займ по программе "Доступная ипотека" выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ и имеют право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

Программа "Доступная ипотека" была разработана КРСЖ и реализуется в крае с сентября 2018 года. Специалисты Корпорации постоянно работают над усовершенствованием программы и вносят предложения в соответствующие департаменты администрации края, чтобы еще большее число граждан могли воспользоваться льготной ставкой и приобрести себе квартиру. После их принятия соответствующие изменения будут внесены в государственную программу "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края", рассчитанную до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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