Минстрой рассчитывает на участие ООН в разработке индекса IQ городов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам - Организация городского развития ООН-Хабитат может принять участие в разработке Россией индекса IQ городов. Об этом рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, глава Минстроя РФ Владимир Якушев в преддверии саммита Россия - Африка. Он напомнил, что штаб-квартира организации расположена в Кении.

"Мы тесно работаем с организацией по линии городской среды и умных устойчивых городов. В настоящее время мы разрабатываем индекс IQ городов. Это индекс интеллекта городов, который покажет, как в разных сферах городской жизни применяются новые технологии. Мы рассчитываем на участие ООН-Хабитат в части нашей разработки", - сказал он.

Среди других направлений сотрудничества, связанных с африканским континентом, министр назвал строительство. По его словам, ряд стран региона выразили большой интерес к обмену опыта в этой сфере. Подробности Минстрой рассчитывает обсудить на предстоящем саммите. При этом, у каждой страны есть свой специфический запрос на сотрудничество, отметил Якушев. Так, Кения планирует масштабную программу по расселению трущоб, напомнил глава Минстроя. "У России есть опыт реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, поэтому нам есть что обсудить с партнерами из этой страны", - пояснил Якушев. Намибия же, по его словам, заинтересована в возведении доступного жилья. "У них существует в этом колоссальная потребность. А в Гане существует проблема с подтоплениями прибрежных районов, им интересен наш опыт строительства систем водоотведения. Надеюсь, достигнутые договоренности будут в скором времени эффективно воплощены", - заключил глава Минстроя.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

ООН-Хабитат - программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, основанная в 1978 году. ООН-Хабитат проводит глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.