Минстрой проведет конкурс лучших проектных решений "Умного города"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России в 2020 году проведет конкурс лучших решений в части реализации проектов "Умного города". Об этом сообщил заместитель Минстроя России Максим Егоров на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в рамках форума "Взгляд в цифровое будущее".

"Мы понимаем, что в регионах, особенно в муниципалитетах, не хватает финансирования тех проектных решений, которые есть. И буквально на прошлой неделе с министром (строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым - прим. ТАСС) обсуждали и решили, что на следующий год сделаем конкурс для самых лучших решений в части реализации конкретных проектов "Умного города", - сказал Егоров.

Он добавил, что по итогам конкурса планируется выдавать городам гранты на сумму 30-40 млн рублей.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".