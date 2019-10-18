Минстрой сообщил о создании почти 8 тыс. общественных пространств по нацпроекту

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Около четверти общественных пространств, которые должны быть созданы в России по нацпроекту "Жилье и городская среда", уже реализованы, сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, выступая на Всемирном парковом конгрессе World Urban Park 2019.

"За это небольшое время, что работает национальный проект, уже сделано 7700 общественных пространств, уже сейчас это происходит в более 3 тыс. муниципалитетах. До 2024 года планируется [создание] 31 тыс. пространств. Это вещь, которая меняет Россию", - сказал замминистра.

Волков напомнил, что нацпроект во многом впитал в себя опыт Татарстана в части развития общественных пространств. Однако, еще несколько лет назад регионы в основном не имели четких ориентиров для того, чтобы создавать собственные проекты благоустройства.

"Если буквально несколько лет назад в этом вопросе люди, которые работали на территории, были посвящены сами себе, или ориентировались на международный опыт, то сейчас мы создали достаточно стройную систему на федеральном уровне, мы работаем над этим вопросом всей страной. Конкуренция регионов возрастает, и большое количество людей вовлечены в это дело", - сказал замглавы Минстроя.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, начался в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта.