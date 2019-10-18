Ставрополье приступило к программе по расселению аварийного фонда

СТАВРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Ставропольский край приступил к проведению конкурсных процедур для расселения людей из ветхого и аварийного жилья в рамках федерального проекта. Об этом сообщили в пятницу журналистам в краевом министерстве строительства и архитектуры.

"Сейчас проходят конкурсные процедуры. Администрация Ставрополя буквально на днях объявила два аукциона на приобретение 18 квартир у застройщиков. До конца года все 56 жителей аварийного дома переедут в новые благоустроенные квартиры", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

Ранее Фонд жилищно-коммунального хозяйства опубликовал результаты выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно этим данным, Ставрополье, как и все остальные регионы Северного Кавказа, не приступило к расселению аварийного жилья в 2019 году.

"Расселение аварийных домов в Ставропольском крае проходит по графику. В сентябре 2019 года были заключены соглашения с администрациями города Ставрополя и Георгиевского городского округа, которые первыми приступают к реализации программы, муниципалитетам были направлены деньги. Соответственно, муниципалитеты приступили к разработке конкурсной документации. 16 и 18 октября администрация Ставрополя разместила два аукциона на приобретение 18 квартир - шести однокомнатных, десяти двухкомнатных и двух трехкомнатных", - сказал ТАСС министр.

Планируется, что предоставление квартир жильцам аварийных домов в Георгиевском городском округе пройдет до конца 2020 года - из 70 квартир в ветхих домах переедут 145 человек. В общей сложности до конца 2025 года в Ставропольском крае будет ликвидирован аварийный фонд в размере более 32 тыс. кв. м и переселено около 2 тыс. человек.