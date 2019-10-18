Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДОМ.РФ опроверг заявление коллекторов о передаче им проблемной ипотеки

В компании также отметили, что в работе с просроченной задолженностью используют методы, которые учитывают обстоятельства конкретного заемщика

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ опроверг заявления участников коллекторского рынка о намерении компании продавать им закладные на проблемные кредиты. Об этом сообщили в организации в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" опубликовала мнение гендиректора НАО "ПКБ" Павла Михмеля о том, что "в ближайшей перспективе <…> "ДОМ.РФ" будет активнее продавать коллекторам ипотечные лоты, и тренд станет более уверенным".

"В связи c данным утверждением АО "ДОМ.РФ" сообщает, что никогда не работало и не планировало работу с НАО "ПКБ", а также никогда не продавало ипотечные закладные в целях взыскания просроченной задолженности и не планирует такую продажу в будущем. Приведенная цитата отражает субъективное мнение говорившего, не основана на фактах и может расцениваться исключительно как оценочное суждение", - говорится в ответе компании.

В компании также отметили, что в работе с просроченной задолженностью используют методы, которые учитывают обстоятельства конкретного заемщика, приведшие к возникновению просрочки, "а также прикладывают все усилия для восстановления финансовой устойчивости заемщика и сохранения у него жилья".

"ДОМ.РФ" реализует мероприятия по развитию жилищной сферы в России, среди них - развитие рынка ипотечных ценных бумаг.

Реклама на ТАСС
Россия и Казахстан намерены совместно работать над развитием общественных пространств
Стороны подписали соответствующий меморандум, который предполагает проведение совместных исследований и круглых столов на тему развития городской среды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС