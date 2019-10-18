ДОМ.РФ опроверг заявление коллекторов о передаче им проблемной ипотеки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ опроверг заявления участников коллекторского рынка о намерении компании продавать им закладные на проблемные кредиты. Об этом сообщили в организации в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" опубликовала мнение гендиректора НАО "ПКБ" Павла Михмеля о том, что "в ближайшей перспективе <…> "ДОМ.РФ" будет активнее продавать коллекторам ипотечные лоты, и тренд станет более уверенным".

"В связи c данным утверждением АО "ДОМ.РФ" сообщает, что никогда не работало и не планировало работу с НАО "ПКБ", а также никогда не продавало ипотечные закладные в целях взыскания просроченной задолженности и не планирует такую продажу в будущем. Приведенная цитата отражает субъективное мнение говорившего, не основана на фактах и может расцениваться исключительно как оценочное суждение", - говорится в ответе компании.

В компании также отметили, что в работе с просроченной задолженностью используют методы, которые учитывают обстоятельства конкретного заемщика, приведшие к возникновению просрочки, "а также прикладывают все усилия для восстановления финансовой устойчивости заемщика и сохранения у него жилья".

"ДОМ.РФ" реализует мероприятия по развитию жилищной сферы в России, среди них - развитие рынка ипотечных ценных бумаг.