Мутко одобрил передачу земли для дольщиков в Омске и под спорткомплекс во Владимире

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко одобрил передачу федеральных земельных участков в Омской области для решения проблем обманутых дольщиков и во Владимирской области для строительства спортивного комплекса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Мутко.

"На встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым вице-премьер поднял тему обманутых дольщиков и дал поручение ДОМ.РФ передать федеральный участок земли под жилищную застройку для решения их проблем <...> Во время встречи с другим региональным руководителем - губернатором Владимирской области [Владимиром Сипягиным] - Виталий Мутко дал добро на передачу земельного участка под строительство многофункционального спортивного комплекса на 3-3,5 тыс. мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, с губернатором Омской области Мутко также обсудил ход реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", который, по словам Буркова, выполняется на хорошем уровне, особенно в сфере развития городской среды. "По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях город Тары стал победителем. Его исторический центр будет отреставрирован и благоустроен, на проведение работ Омская область получит 75 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Владимирской области, которого цитирует пресс-служба, региональные власти планируют приступить к строительству спорткомплекса в 2021 году.