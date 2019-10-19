Минстрой предлагает упростить генпланы городов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Генеральные планы городов и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) требуют упрощения, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков в ходе посещения экспозиции международного архитектурного фестиваля "Зодчество"2019" в субботу.

"Нам надо ПЗЗ разгрузить, а генплан упростить, чтобы он был действующим документом, а ПЗЗ были фактически правилами", - сказал он.

По словам Волкова, такая необходимость возникла из-за того, что сегодня правила землепользования и застройки и генплан во многом дублируют друг друга. "В итоге генплан становится "мертвым" документом. Его год принимают, обсуждают, а потом кладут на полку. Фактически он не влияет на градостроительную ситуацию, а ПЗЗ влияет сильно", - добавил он.

Ранее Волков отмечал, что в России может появиться генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов. По словам замминистра, сегодня каждый муниципалитет делает свои документы в рамках территориального планирования и градостроительного зонирования.