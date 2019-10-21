Сбербанк снизит ставку по ипотеке при покупке квартиры в новостройке через эскроу-счета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Сбербанк планирует снизить ставку по ипотеке на покупку жилья в домах, строящихся с использованием механизма счетов эскроу, сообщил в понедельник журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции банка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Сегодня мы объявим, что в ближайшее время планируем снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется с использованием эскроу-счетов. Это предложение будет доступно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу", - сказал он.

По словам Попова, самая низкая ипотечная ставка от 1% будет доступна по программе господдержки для семей с детьми. При этом застройщик будет решать, на какие квартиры оформлять пониженную ставку по ипотеке, добавил зампред правления Сбербанка.

Он отметил, что у клиента будут два вида дисконта на выбор - скидка на весь срок кредита или только на стадию строительства. "В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка, во втором - до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию", - пояснил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.