Росреестр поставил на учет дома в Москве спустя год переделки документов застройщиком

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет три корпуса жилого комплекса "Город" на севере столицы спустя год после сдачи домов в эксплуатацию, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее ТАСС сообщал о проблемной ситуации с регистрацией этого жилого комплекса: дом был введен в эксплуатацию в октябре, но около 1,6 тыс. дольщиков не могли получить право собственности и прописаться в сданных домах из-за того, что они не поставлены на кадастровый учет.

"Управлением Росреестра по Москве поставлены на кадастровый учет три корпуса жилого комплекса "Город", расположенные по адресу: Дмитровское шоссе, дом 107, корп. 1, 2, 3 (САО)", - говорится в сообщении.

Документы от застройщика поступили в столичный Росреестр в декабре 2018 года, однако по результатам правовой экспертизы в них нашлись ошибки, которые мешали поставить дома на учет. Документы были направлены на доработку застройщику и кадастровому инженеру, подготовившему технические планы объектов. Как отмечает Росреестр, замечания не были исправлены вовремя, поэтому ведомство решило отказать в постановке объектов на кадастровый учет.

"Учитывая социальную значимость объекта, мы не могли оставить без внимания сложившуюся ситуацию. Поэтому для решения вопроса проводились совещания совместно с представителями Мосгосстройнадзора, застройщика, давались разъяснения кадастровому инженеру по исправлению нарушений в технических планах. В итоге пакет документов с устраненными замечаниями поступил нам неделю назад, в настоящее время всем трем корпусам присвоены кадастровые номера", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

Самые частые ошибки в кадастре

Ведомство отмечает, что при составлении документов на многоквартирные дома существуют типичные ошибки кадастровых инженеров. Это противоречивые сведения в части указания основных характеристик объекта (площадь, этажность), отсутствие документа, подтверждающего присвоение адреса, несоблюдение специальных условных знаков, несоответствие графической части технического плана сведениям, указанным в проектной документации.

Ранее эксперты, опрошенные ТАСС, указывали, что проблема постановки новостроек на кадастровый учет стала особенно значимой при переходе долевого строительства на проектное финансирование и счета эскроу. Как следует из законодательства, застройщики получают деньги дольщиков со счетов эскроу, когда дом поставлен на кадастровый учет и первый дольщик зарегистрировал право собственности на квартиру в органах Росреестра. Постановка на кадастровый учет является завершающей стадией оформления нового дома и следует за разрешением на ввод в эксплуатацию.