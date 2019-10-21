Минстрой прогнозирует снижение объемов выдачи ипотеки через 2-3 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Минстрой России прогнозирует снижение объемов выдачи ипотечных кредитов через два-три года. Об этом сообщил в понедельник глава министерства Владимир Якушев на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"По итогам 2019 года мы ожидаем, что результаты по выдаче [ипотеки] останутся на уровне 2018 года. Несмотря на это, мы прогнозируем, что может иметь место снижение объемов в перспективе через два-три года, когда придет время для ввода объектов, которые должны закладываться сегодня и завтра, то есть уже в новых условиях работы отрасли", - сказал он.

Как сообщалось, объем ипотечных кредитов, выданных в 2018 году, увеличился на 50% к уровню 2017 года до 3 трлн рублей, а средний размер ипотечного кредита составил около 2 млн рублей против 1,86 млн в 2017 году.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.