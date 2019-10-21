Первый арендный дом в Воронеже достроят в 2021 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Первый арендный дом от института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ будет сдан в эксплуатацию в Воронеже в I квартале 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

В конце мая во время посещения Единого сервисного центра ДОМ.РФ в Воронеже вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщал, что первым арендным домом в Воронеже может стать проект ДОМ.РФ. Он отмечал, что арендная программа должна быть доступна для широкого круга людей.

"В I квартале 2021 года в Воронеже будет сдан в эксплуатацию первый арендный дом от ДОМ.РФ. "В рамках развития рынка цивилизованной аренды в регионах ДОМ.РФ выкупил в сентябре у застройщика АО "ДСК-1" 165 квартир и 40 машиномест в жилом комплексе "Современник", - говорится в сообщении.

Дом комфорт-класса строится в центральной части Воронежа по адресу: ул. 9-го Января, д. 68 (Ленинский район). Общая площадь квартир составляет 7,7 тыс. кв. м. В ДОМ.РФ отмечают, что с жильцами будут заключены официальные договоры, которые защищают все права и обязанности сторон. Ставки - на уровне средней по России арендной платы.

"Проект арендного дома будет реализован по стандартам и принципам арендного жилья, разработанным ДОМ.РФ. Это будет комфортное жилье в центральной части города с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Квартиры будут передаваться в аренду с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой", - приводятся в сообщении слова директора по арендному жилью ДОМ.РФ Алима Битокова.

В реализации проекта участвует Банк ДОМ.РФ, который сопровождает счета эскроу застройщика.

Об арендном жилье

Портфель проектов арендного жилья ДОМ.РФ насчитывает более 8 тыс. квартир общей площадью свыше 445 тыс. кв. м. Первый арендный дом "Лайнер" на Ходынском поле в Москве запущен в 2017 году, дом заселен полностью. Осенью 2019 года начнется бронирование квартир в новом арендном доме в ЖК "Символ" на юго-востоке Москвы. Также в ближайшее время откроется бронирование в арендных домах в ЖК "Парк легенд" и МФК "Матч Поинт". Кроме аренды для граждан, ДОМ.РФ развивает корпоративную аренду. Это проекты для компании "Сибур" в Тобольске, для судостроительного завода "Звезда" на Дальнем Востоке и для инновационного кластера в Сколково.

ДОМ.РФ занимается реализацией пилотных проектов по строительству арендного жилья по поручению президента РФ Владимира Путина. Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 0,03 млн из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.