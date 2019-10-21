Ввод жилья в России на 1 октября увеличился на 7,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Обьем ввода жилья в России на 1 октября 2019 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"В текущем моменте падения ввода нет, отрасль демонстрирует небольшой, но все-таки рост по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 октября 2019 года построено 48,9 млн кв. м жилья, это на 7,5% выше аналогичного периода 2018 года", - отметил он.

Также, по словам Якушева, можно сделать прогноз, что объем ввода многоквартирного жилья до конца года составит 44-46 млн кв. м.

По данным Росстата, по итогам 2018 года объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.