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Ввод жилья в России на 1 октября увеличился на 7,5%

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев ожидает, что объем ввода многоквартирного жилья до конца 2019 года составит 44-46 млн кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Обьем ввода жилья в России на 1 октября 2019 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"В текущем моменте падения ввода нет, отрасль демонстрирует небольшой, но все-таки рост по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 октября 2019 года построено 48,9 млн кв. м жилья, это на 7,5% выше аналогичного периода 2018 года", - отметил он.

Также, по словам Якушева, можно сделать прогноз, что объем ввода многоквартирного жилья до конца года составит 44-46 млн кв. м.

По данным Росстата, по итогам 2018 года объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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