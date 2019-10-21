Минстрой подготовит поправки для увеличения объемов выдачи проектного финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовит к весенней сессии Госдумы ряд поправок в законодательство, направленных на увеличение объемов выдачи проектного финансирования. Об этом сообщил в понедельник замглавы министерства Никита Стасишин на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Будем в весеннюю сессию готовить ряд точечных поправок в законодательство, которые будут направлены только на одно - на увеличение объемов выдачи проектного финансирования через упрощение процедур для застройщиков, начиная от отчетности, заканчивая теми требованиями, которые сегодня к вам [застройщикам] применяются по 214-ФЗ", - отметил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.