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Сбербанк заявил о неисчерпанном потенциале кредитования населения

Ранее глава МЭР Максим Орешкин сообщал, что в российской экономике есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Потенциал кредитования населения России еще неисчерпан, доля закредитованности низкая. Такое мнение высказал старший-вице президент Сбербанка Владимир Ситнов, выступая на конференции банка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин летом заявлял, что в российской экономике есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году.

"Если говорить о дискуссионном вопросе закредитованности населения, то здесь мы провели сравнение закредитованности населения РФ в целом по кредитам, и в частности, ипотечным, нам еще далеко до лидеров закредитованности, как в целом по кредитам, так и по ипотечным кредитам. Часто любят сравнивать нас с США, если у нас в целом ипотечные кредиты не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйств, то в США эта цифра уверенно приближается к 5%, не будем говорить о таких странах, как Австралия, Нидерланды и Норвегия, где эти показатели в три раза в среднем выше", - сказал он.

Смирнов добавил, что потенциал по кредитованию населения еще есть.

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