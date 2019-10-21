Минстрой обсудит поправки о защите застройщиков от "потребительского терроризма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готово рассмотреть поправки, направленные на защиту застройщиков, после того, как получит соответствующие предложения от общественных организаций. Об этом журналистам в понедельник рассказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Как только мы получим сформированные предложения от наших общественных организаций - от "Деловой России", "Опоры России" - мы эти поправки будем готовы рассмотреть, обсудить с нашими коллегами по правительству и внести", - сказал он.

По его мнению, поправки будут касаться случаев, когда недобросовестные юридические компании пытаются заработать на неустойке и на неприемке квартир в новостройках. Замминистра добавил, что в первую очередь о таких случаях говорят застройщики крупных проектов в Москве.

9 октября вице-премьер Виталий Мутко назвал причиной обострившейся проблемы судебных разбирательств между дольщиками и застройщиками жилья отсутствие четких критериев качества построенных квартир. Он отметил, что застройщики жалуются на то, что появились профессиональные юридические компании, которые отсуживают у них непропорционально большие неустойки по договорам долевого участия.

Ранее в этот же день издание РБК опубликовало статью о том, что застройщики пожаловались Мутко на "потребительский терроризм" со стороны дольщиков. Представители стройкомпаний указали на рост числа исков от юристов, выкупающих права требования у граждан. В 2018 году арбитражные суды обязали застройщиков выплатить 3,6 млрд рублей по 2,7 тыс. исков, в 2019 году суды удовлетворили 1 тыс. исков на 2,9 млрд рублей. Издание уточняет, что "потребительский терроризм", по мнению застройщиков, выражается в установке неразумных сроков устранения дефектов, подаче исков в суд, а не прямое направление претензий застройщику, требование компенсаций по истечении гарантийного срока, переуступка прав требования взыскания неустойки. Застройщики предложили ввести механизм обязательной подачи досудебной претензии, определить требования к экспертам, которые оценивают характер дефектов, а также ввести запрет переуступки прав требований дольщиков юридическим лицам.