Проектирование жилья для бюджетников начнется в Севастополе в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя в 2020 году планируют приступить к проектированию жилых районов, часть квартир в которых станет социальным жильем для работников бюджетной сферы, сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

"Хочется после генплана перейти к комплексной застройке территорий нормальных, полноценных. Это и служебное жилье - тоже хочется не просто два дома воткнуть, что, может быть, кто-то и сделал бы под выборы. Найдем территорию комплексной застройки, спроектируем ее. В 2020 году мы получим деньги на проектирование комплексной застройки", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что для таких кварталов есть несколько участков - например, в районе 5 км Балаклавского шоссе, который является одним из основных транспортных узлов города. Для районов комплексной застройки планируется заранее проектировать также инженерные сети, озеленение, парковки, социальную инфраструктуру и другое.

В августе этого года Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. Он отметил, что в Севастополе строится много больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детсадов, но приезжающим на работу специалистам негде жить, программа позволит построить около 270 тыс. кв. м служебного жилья. Приступить к ее реализации, уточнил позднее Развожаев журналистам, власти города могут уже в 2020 году.

"12 млрд рублей - это объем, который необходим для строительства 250 тыс. кв. м. Есть разные мнения. Можно получить деньги [из федерального бюджета] и строить дома. А можно построить инфраструктуру - и тогда мы получим не 250 тыс. кв. м, а 500 тыс", - отметил глава Севастополя.

Он пояснил, что наличие проектов комплексной застройки и понятные правила работы могут привлечь и крымские компании, и застройщиков из других регионов России, которые пока не считают достаточно выгодным заходить на Крымский полуостров, находящийся под санкциями. Также большой интерес к жилищной застройке проявляет Минобороны: подразделения этого министерства планируют возводить в городе дома для военнослужащих.