Фонд дольщиков заключил соглашения с двумя регионами о завершении долгостроев

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Завершение строительства нескольких проблемных жилых объектов в Ивановской области и Красноярском крае профинансируют через механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Как сообщила в понедельник пресс-служба фонда, соответствующие соглашения подписаны между Фондом дольщиков, правительством Ивановской области и Красноярского края.

Ранее власти Ивановской области направили в фонд обращение с просьбой об участии в завершении долгостроев и восстановлении прав дольщиков. В перечень вошли дома застройщиков-банкротов - ООО "ДСК" и ООО "Инженерная коммуникационная компания".

В соответствии с соглашением с Красноярским краем будет предоставлено софинансирование на завершение строительства 18 проблемных домов. Речь идет о 10 домах СК "Реставрация", двух "КрасЗападСибСтроя", двух "Сибстройинвеста", а также объектах компаний "Емельяновская слобода", "АртиСтрой-М", "Строй Индустрия" и "Строй-Проект".

"Таким образом, становится возможным применять механизмы Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства с привлечением средств фонда, федерального и регионального бюджетов для решения вопросов дольщиков региона", - поясняется в сообщении. Отмечается, что решение по вариантам восстановления прав дольщиков - достройке домов или выплате компенсации - принимается на заседании наблюдательного совета фонда дольщиков.

В июне 2019 года в российское законодательство внесли изменения, позволившие Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства выбирать наиболее эффективные варианты восстановления прав дольщиков. В частности, предусматривается возможность выплаты компенсации, исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра в аналогичных жилых проектах. Такое решение может быть принято, если строительная экспертиза выявит невозможность достройки или нецелесообразность возобновления строительства, если на его завершение требуется более трех лет.

Для финансирования достройки проблемных объектов по поручению президента Владимира Путина в 2019 году правительство выделило Фонду защиты прав дольщиков 16 млрд рублей. Ивановская область и Красноярский край вошли в утвержденный вице-премьером Виталием Мутко перечень приоритетных субъектов.