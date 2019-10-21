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Долгострои и повторные аукционы. Регионы объяснили отставание в расселении аварийных домов

По словам чиновников и экспертов, расселению, в частности, мешают недобросовестные подрядчики
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Расселению аварийного жилья в России мешают недобросовестные подрядчики, споры с собственниками о стоимости квадратных метров и необходимость повторно проводить аукционы, рассказали опрошенные ТАСС чиновники и эксперты. При этом власти на местах утверждают, что на самом деле программа реализуется эффективнее, чем отражено в официальной статистике.

Фонд ЖКХ опубликовал информацию о выполнении федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно этим данным, не приступили к расселению аварийного жилья все семь регионов Северо-Кавказского федерального округа, девять регионов Центрального, по два региона в Северо-Западном и Южном федеральных округах, а также шесть регионов Дальнего Востока, один уральский, четыре региона Сибири и восемь регионов Поволжья.

Разные данные

В регионах уверяют: практически все субъекты федерации в этом году не просто начали расселение, но и активно реализуют программу, о срыве сроков речи также не идет. Низкие или вообще нулевые показатели в официальной статистике они объясняют юридическими тонкостями и особенностями передачи данных в Москву.

Согласно данным Фонда ЖКХ, в Карелии к 1 октября 2019 года расселено только 36,1% от общего объема жилья, запланированного до конца года. Между тем, по информации Минстроя республики, выкуплено 95 квартир на вторичном рынке жилья, и ожидаемый результат этого года будет перевыполнен, но возникла проблема с отчетностью. Похожая ситуация в Псковской области, где по данным Фонда ЖКХ программа расселения исполнена на 0%.

"Данные Фонда ЖКХ указаны по состоянию на 1 октября, а у нас кассовые выплаты прошли после 1 октября и в эту отчетность не попали, а сейчас почти на 64% выполнены целевые показатели 2019 года. У нас, конечно, не без сложностей, потому что нужно учитывать мнение людей и проводить конкурсные процедуры. Покупка жилья на вторичном рынке - это сложный процесс", - сказал председатель госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) утверждают, что переселение граждан из аварийного жилищного фонда идет с опережением утвержденного графика на год, об опережении заявили и в Чечне (оба региона попали в статистику Фонда ЖКХ с показателем реализации программы 0%). По данным пресс-службы Минстроя Ингушетии, работа по переселению на территории также идет: более 100 человек получат новое жилье в первом квартале 2020 года. О перевыполнении плана ТАСС сообщили в профильных министерствах Калужской, Рязанской, Белгородской областей, в Республике Коми также отрицают риск срыва исполнения программы. По данным властей, в Бурятии в этом году с опережением графика выполнили мероприятия первого этапа федерального проекта - 60 человек получили денежные компенсации на переселение из аварийных помещений.

Как рассказал ТАСС министр строительства и ЖКХ по Саратовской области Павел Мигачев, где по данным фонда ЖКХ выполнение целевого показателя в текущем году составляет 0%, в регионе начались аукционы на приобретение жилья, а в Магаданской области, по информации руководителя региона, все средства на переселение освоены, люди получили новое жилье, в то время как по информации Фонда ЖКХ программа выполнена лишь на 33%. В то же время губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что выполнение или перевыполнение установленных государством показателей в полной мере пока не может решить всей проблемы, связанной с аварийным жильем в регионе.

Разногласия с собственниками и повторные аукционы

В регионах не скрывают, что при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья возникают трудности. В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области ТАСС пояснили, что возникают сложности, например, когда аварийную жилплощадь выкупают у собственников. "Не все участники программы соглашаются с выкупной стоимостью, определенной оценочной организацией", - пояснили в пресс-службе.

Заместитель руководителя регионального центра общественного контроля Самарской области (выполнение целевого показателя по программе переселения в текущем году по данным фонда ЖКХ - 0%) "ЖКХ Контроль" Игорь Косилов считает, что в регионе существует проблема с местами застройки. "В Самаре в центре города старый фонд, аварийные дома, но люди привыкли жить в центре города, однако там не строят дешевые объекты. Конечно, люди не хотят уходить с тех мест, где привыкли, но государство на данный момент готово предоставить новое жилье только на окраине", - сказал он.

Одна из проблем, которую озвучила председатель постоянного комитета законодательного собрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова, - расселение людей из квартир с социальным наймом. "Для этих семей надо приобретать жилье соответствующего размера, квадрат в квадрат, а это не всегда получается. Более того, Минстрой РФ утвердил стоимость квадратного метра [для покупки квартир по программам расселения жилья] на уровне 61 тыс. рублей, а у нас рыночная начинается от 75 тыс. рублей", - пояснила она.

Не началось, согласно данным фонда, и переселение в Тамбовской области - выполнение целевого показателя в текущем году 0%. Этот факт в управлении ТЭК и ЖКХ региона аргументируют недофинансированием и сложностью в подборе нового жилья - аварийные дома в регионе, в большинстве своем, дореволюционной постройки, состоящие из квартир с малой площадью. В Ивановской области (показатель фонда ЖКХ - 35%), где сейчас идут торги по покупке жилья, отметили проблемы с аукционами.

"Незначительная задержка была вызвана тем, что аукционы в некоторых муниципалитетах пришлось проводить повторно. Из-за тарифной стоимости жилья, которая, как водится, ниже рыночной, на них никто не заявился. Это стало основанием для того, чтобы изыскать дополнительные средства в бюджете и провести аукцион уже по новой цене", - сказала ТАСС начальник управления жилищной политики департамента ЖКХ Ивановской области Ирина Куровская.

Недобросовестный подход

Заместитель губернатора Курганской области, у которой программа, по данным фонда ЖКХ, выполнена на 0%, Анатолий Воробьев пояснил ТАСС: регион оказался не готов к волне переселения из-за недоработок прошлого руководства. "Не было никакого задела команды предыдущего губернатора [Алексея Кокорина] в части подготовки строительной отрасли к тому, что у нас проходит волна переселения. Поэтому мы на текущий момент выходим на контрактование, которое является целевым показателем, до конца 2019 года необходимо контрактование на 90%, мы это выполним без вопросов", - заверил Воробьев.

В Приморье план по расселению в текущем году, по информации фонда ЖКХ, выполнен на 20%, мероприятия по переселению из аварийного фонда не завершены из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в поселках городского типа Посьет и Хасан на юге региона. Три дома должны были сдать несколько лет назад, но из-за недобросовестного подрядчика завершение работ откладывали на неопределенный срок.

"Продолжается работа по восстановлению ранее утраченной проектно-сметной документации строящегося дома в пгт Посьет. По двум объектам Хасанского городского поселения восстановлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы", - отметили в пресс-службе администрации края, добавив, что завершение всех мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется в июне 2020 года.

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