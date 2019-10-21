Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: строительство торговых центров в России сместится в регионы

Как сообщили в компании Cushman & Wakefield, крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Строительство торговых центров (ТЦ) сместится в регионы России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

"В противоположность тенденции, наблюдаемой в текущем году, новые проекты ТЦ 2020 года будут в основном открываться в регионах России, а не в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах. При этом ожидается, что темпы строительства торговых площадей в России останутся на уровне 1,4 млн кв. м в 2019-2020 годах.

Как пояснила ТАСС директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, рынки Москвы и городов-миллионников близки к насыщению торговой недвижимостью. "Мы наблюдаем низкий ввод торговых центров в столице, причем, не первый год, что усугубляется ситуацией с частыми переносами сроков открытия проектов, которые давно на рынке и находятся в активной стадии строительства. При этом в региональных городах с низкой обеспеченностью качественной торговой недвижимостью спрос со стороны арендаторов значительно выше", - рассказала эксперт.

В Cushman & Wakefield отмечают, что в первом полугодии 2019 года ввод торговых площадей в РФ увеличился на 13% до почти 200 тыс. кв. м (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По данным аналитиков, в результате Россия ввела в эксплуатацию более четверти торговых площадей от общеевропейского показателя (863 тыс. кв. м) и оказалась на первом месте по новым объемам. На второй строчке - Италия с показателем ввода в 131,5 тыс. кв. м по итогам первого полугодия 2019 года. На третьей - Польша, где ввод торговых центров составил 113,8 тыс. кв. м. В пятерку лидеров также вошли Франция (76,1 тыс. кв. м) и Германия (52,5 тыс. кв. м).

"Обеспеченность торговыми центрами в европейских странах уже давно достигла верхних значений. Кроме того, в отличие от России, в европейских странах очень развит стрит-ретейл, который также занимает большую долю в продажах ритейлеров. Также на снижение темпов влияет усилившееся за последние годы давление онлайн-торговли, вследствие чего бренды начали повсеместно оптимизировать форматы и сокращать неэффективные магазины", - сказала ТАСС директор, руководитель отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько.

Теги
ГерманияИталияРоссияФранцияПольша
Реклама на ТАСС
Петербургский застройщик Setl Group планирует выйти на московский рынок жилья
Девелопер Setl Group находится на третьем месте в России по объему текущего строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС