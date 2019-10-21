Эксперты: строительство торговых центров в России сместится в регионы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Строительство торговых центров (ТЦ) сместится в регионы России. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

"В противоположность тенденции, наблюдаемой в текущем году, новые проекты ТЦ 2020 года будут в основном открываться в регионах России, а не в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах. При этом ожидается, что темпы строительства торговых площадей в России останутся на уровне 1,4 млн кв. м в 2019-2020 годах.

Как пояснила ТАСС директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, рынки Москвы и городов-миллионников близки к насыщению торговой недвижимостью. "Мы наблюдаем низкий ввод торговых центров в столице, причем, не первый год, что усугубляется ситуацией с частыми переносами сроков открытия проектов, которые давно на рынке и находятся в активной стадии строительства. При этом в региональных городах с низкой обеспеченностью качественной торговой недвижимостью спрос со стороны арендаторов значительно выше", - рассказала эксперт.

В Cushman & Wakefield отмечают, что в первом полугодии 2019 года ввод торговых площадей в РФ увеличился на 13% до почти 200 тыс. кв. м (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По данным аналитиков, в результате Россия ввела в эксплуатацию более четверти торговых площадей от общеевропейского показателя (863 тыс. кв. м) и оказалась на первом месте по новым объемам. На второй строчке - Италия с показателем ввода в 131,5 тыс. кв. м по итогам первого полугодия 2019 года. На третьей - Польша, где ввод торговых центров составил 113,8 тыс. кв. м. В пятерку лидеров также вошли Франция (76,1 тыс. кв. м) и Германия (52,5 тыс. кв. м).

"Обеспеченность торговыми центрами в европейских странах уже давно достигла верхних значений. Кроме того, в отличие от России, в европейских странах очень развит стрит-ретейл, который также занимает большую долю в продажах ритейлеров. Также на снижение темпов влияет усилившееся за последние годы давление онлайн-торговли, вследствие чего бренды начали повсеместно оптимизировать форматы и сокращать неэффективные магазины", - сказала ТАСС директор, руководитель отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько.