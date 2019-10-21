Более 180 человек переселят из аварийных домов в Чувашии до конца 2020 года

ЧЕБОКСАРЫ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Чувашии переселят 181 жителя региона из аварийных домов до конца 2020 года, сообщил журналистам в понедельник министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алексей Грищенко после совещания с главой республики Михаилом Игнатьевым.

"До конца 2020 года планируется расселение 2,9 тыс. кв. м аварийного жилья в пяти муниципальных образованиях республики - Аликовском, Порецком, Урмарском районах, городах Алатырь и Шумерля. Новые квартиры получит 181 человек", - сказал Грищенко.

При этом министр отметил, что одной из проблем реализации программы становятся расселенные, но не снесенные в срок аварийные дома. На сегодняшний день остаются не снесенными 192 многоквартирных дома в 12 муниципалитетах республики.

В свою очередь глава республики Михаил Игнатьев отметил, что прежняя программа по переселению граждан из аварийного жилья завершилась еще в 2017 году.

"В течение 2018 года все дома должны были быть снесены. На их месте должны были появляться или общественные пространства, или объекты соцкультбыта, или там должны строиться многоквартирные жилые дома", - сказал Игнатьев.

По данным пресс-службы Минстроя республики, с 2012 года около 13 тыс. жителей Чувашии получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья.