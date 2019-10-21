Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербургский застройщик Setl Group планирует выйти на московский рынок жилья

Девелопер Setl Group находится на третьем месте в России по объему текущего строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Петербургский застройщик Setl Group, третий по величине девелопер России, планирует выйти на столичный рынок строительства жилья. Об этом в понедельник журналистам рассказал бенефициар компании Ян Изак в кулуарах конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Мы сейчас рассматриваем площадки в Москве, но решение пока окончательно не принято. Мы исходим из экономических параметров, поэтому когда найдется площадка с подходящей экономикой, мы ее возьмем. Я думаю, что скорее бизнес [класс жилья] мы рассматриваем площадки для начала с объемом 150-200 тыс. кв. м", - сказал он.

Изак также отметил, что Setl Group планирует в этом году ввести 1,1 млн кв. м жилья, а в следующем - 1,2 млн.

По данным Единого реестра застройщиков, холдинг Setl Group из Петербурга находится на третьем месте в России по объему текущего строительства с показателем 3,4 млн кв. м. Компания работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом на сайте компании указано, что у Setl Group открыты филиалы брокерских подразделений в Архангельске, Мурманске и Норильске. "На базе созданных филиалов холдинг рассматривает возможность развития девелоперского бизнеса", - отмечается на сайте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: строительство торговых центров в России сместится в регионы
Как сообщили в компании Cushman & Wakefield, крупные торговые объекты планируется запустить в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС