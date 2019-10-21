Петербургский застройщик Setl Group планирует выйти на московский рынок жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Петербургский застройщик Setl Group, третий по величине девелопер России, планирует выйти на столичный рынок строительства жилья. Об этом в понедельник журналистам рассказал бенефициар компании Ян Изак в кулуарах конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"Мы сейчас рассматриваем площадки в Москве, но решение пока окончательно не принято. Мы исходим из экономических параметров, поэтому когда найдется площадка с подходящей экономикой, мы ее возьмем. Я думаю, что скорее бизнес [класс жилья] мы рассматриваем площадки для начала с объемом 150-200 тыс. кв. м", - сказал он.

Изак также отметил, что Setl Group планирует в этом году ввести 1,1 млн кв. м жилья, а в следующем - 1,2 млн.

По данным Единого реестра застройщиков, холдинг Setl Group из Петербурга находится на третьем месте в России по объему текущего строительства с показателем 3,4 млн кв. м. Компания работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом на сайте компании указано, что у Setl Group открыты филиалы брокерских подразделений в Архангельске, Мурманске и Норильске. "На базе созданных филиалов холдинг рассматривает возможность развития девелоперского бизнеса", - отмечается на сайте.