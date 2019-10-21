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В Сбербанке сообщили, что жилищные условия хотят улучшить 64% россиян

Согласно исследованию банка, вместе с тем, только 16% планируют покупку жилья в ближайшие два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Жилищные условия желают улучшить 64% россиян, но только 16% планируют покупку жилья. Об этом говорится в проведенном Сбербанком исследовании индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова (типичного представителя среднего класса в России), которое было представлено на конференции банка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений".

"64% населения желают улучшить свои жилищные условия, но только 16% планируют покупку жилья в ближайшие два года", - сказано в материалах.

По данным Сбербанка, 43% из опрошенных (всего приняло участие около 2 тыс. человек) не планируют использовать ипотеку при покупке жилья.

Как отметил на конференции старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, потенциал кредитования населения России еще не исчерпан, доля закредитованности низкая. "Если говорить о дискуссионном вопросе закредитованности населения, то здесь мы провели сравнение закредитованности населения РФ <...> Нам еще далеко до лидеров закредитованности, как в целом по кредитам, так и по ипотечным кредитам. Часто любят сравнивать нас с США: если у нас в целом ипотечные кредиты не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйств, то в США эта цифра уверенно приближается к 5%, не будем говорить о таких странах, как Австралия, Нидерланды и Норвегия, где эти показатели в три раза в среднем выше" - сказал он.

Теги
АвстралияСШАНидерландыНорвегияРоссия
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