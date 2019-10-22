Власти Кубани разберутся с самостроями, лишив выгоды недобросовестных застройщиков

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены искоренить дальнейшее развитие проблемы незаконного строительства в Сочи и в регионе в целом, лишив недобросовестных застройщиков экономической выгоды от возведения таких объектов. Об этом заявил в интервью ТАСС первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

"На самом деле сегодня нужно быть очень "отчаянным" человеком, проще говоря, без царя в голове, чтобы незаконно строить объекты в Сочи. Один из принципов, исполнение которых не позволит появляться таким объектам, - не допустить экономического эффекта, чтобы застройщик таких объектов не получал выгоду", - сказал Алексеенко.

Он пояснил, что суть этого принципа состоит в том, что недобросовестный застройщик должен возвращать денежные средства дольщикам, которые привлечены для возведения незаконных объектов, так же такие дома должны быть снесены, в этом случае застройщики будут нести крупные убытки, что станет для других компаний примером, показывающим, что возводить самострои невыгодно.

Также Алексеенко пояснил, что одним из путей решения проблемы самостроев является необратимость уголовного наказания недобросовестных компаний. "Если застройщик совершил преступление, продав незаконные площади в своем объекте, он должен отвечать за это по закону", - сказал первый вице-губернатор Краснодарского края.

По его словам, в регионе уже активно применяют меры для того, чтобы придать этой проблеме публичность. Создан информационный ресурс "Незаконное строительство", где размещен реестр зданий и сооружений, возведенных с нарушением градостроительного и земельного законодательства на территории Краснодарского края. При наличии информации о реализации квартир в объектах, возводимых без разрешительных документов, контролирующими органами она направляется в правоохранительные для принятия процессуальных решений.

"Также любой гражданин в соответствии с законом может обратиться в администрацию по конкретному адресу и уточнить, есть ли разрешение на строительство объекта, и, если есть, то какое - многоквартирный дом или ИЖС. Люди должны знать, что строительство того или иного объекта ведется без соответствующего разрешения", - резюмировал Алексеенко.

Проблема самостроев на Кубани

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях, власти инициировали снос. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи, в 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания, часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.