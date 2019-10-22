Москомстройинвест получил полномочия по банкротству проблемных застройщиков

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), согласно федеральному закону о несостоятельности, стал единственным региональным ведомством в России, которое получило право банкротить проблемных застройщиков. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Москвы, сообщила во вторник пресс-служба комитета.

"Согласно законодательному акту, комитет вправе через суд добиваться банкротства застройщика при наличии у него признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества. При этом, комитет может инициировать судебное разбирательство в отношении тех застройщиков, которые работают только на территории Москвы. В случае, если суд согласится с доводами Москомстройинвеста, проблемный объект будет достраиваться силами Московского фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она отметила, что новые полномочия позволят более продуктивно регулировать деятельность застройщиков. В пресс-службе пояснили, что ранее, помимо кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков.