Ставрополье будет привлекать средства Фонда защиты прав дольщиков для решения их проблем

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о взаимодействии по достройке проблемных жилых домов в регионе, которое позволит привлекать средства фонда на решение жилищных проблем дольщиков, сообщила во вторник пресс-служба главы края.

"Соглашение дает возможность применять механизмы восстановления прав дольщиков с привлечением средств Фонда, сформированного за счет взносов из бюджета Российской Федерации и бюджета Ставропольского края. В перечень приоритетных регионов, куда будут направлены средства Фонда для достройки проблемных объектов в 2019 году, вошел Ставропольский край", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в число достраиваемых объектов включены 5 домов застройщика-банкрота "Базис-строй". "Подписание соглашения - это результат длительной работы и взаимодействия правительства края и Фонда. Мы ожидаем, что уже в текущем году в рамках соглашения будет принято решение по восстановлению прав дольщиков, пострадавших от действий застройщика "Базис-строй", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Пресс-служба отмечает, что федеральный Фонд инициировал проведение технического обследования домов и оценку стоимости завершения строительства. Планируется, что эти показатели станут основой формулы расчета целесообразности достройки объектов или выплаты компенсаций дольщикам застройщика-банкрота.

"Такой вариант возможен, если строительная экспертиза выявит невозможность достройки, например, при ненадлежащей консервации объекта или нецелесообразности возобновления строительства, если на достройку требуется более 3 лет. В случае принятия решения в пользу выплат, данная сумма не может быть меньше той, что была оплачена при заключении договора долевого участия", - отмечается в сообщении.

В Ставропольском крае ранее был создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который займется реализацией подписанного соглашения. В случае принятия решения о завершении строительства проблемных домов, региональный фонд выступит новым застройщиком.