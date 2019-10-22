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В Крыму по нацпроекту из 52 аварийных домов переселят более 1,5 тыс. человек

На расселение из аварийного жилья власти направят около 600 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают к 2025 году за счет нацпроекта "Жилье и городская среда" переселить из аварийных домов более 1,5 тыс. человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

"В рамках нацпроекта к 2025 году предусмотрено переселение 1519 человек из 617 аварийных жилых помещений общей площадью более 23 тыс. кв. м, находящихся в 52 аварийных домах", - сказали в пресс-службе.

До конца 2019 года планируется расселить 10 человек из 170 кв. м аварийного жилищного фонда в Феодосии и селе Долинное Бахчисарайского района. Прошли аукционы, и до конца октября будут заключены шесть контрактов на приобретение квартир на общую сумму 13,4 млн рублей.

В 2020 году запланировано строительство многоквартирного дома в селе Долинном для граждан, которым не удастся приобрести квартиры в 2019 году. Для этих целей администрацией Бахчисарайского района выделен земельный участок, проведены торги об освоении территории, заключен договор. Стоимость строительства составит 38 млн 20 тыс. рублей.

В целом на расселение из аварийного жилья в рамках нацпроекта власти выделяют около 600 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортнойгородской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

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