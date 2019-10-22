Проблемный дом в Кемерове достроят до конца года за счет частных средств

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Проблемный многоэтажный дом на 194 квартиры в Кемерове, строительство которого приостановили в 2016 году, достроят до конца года за счет выделенных местными предпринимателями средств. Об этом во вторник сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"[Многоквартирный жилой дом, строительство которого было начато застройщиком] "Тибет СВ" на улице Гагарина, застраивается за счет средств благотворительных взносов, которые сделали наши бизнесмены и которые поступили в специально созданный фонд содействия жилищному строительству города Кемерово. Срок ввода [дома] в эксплуатацию - 4 квартал 2019 года", - сказал Цивилев на совещании с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Застройщик "Тибет СВ" начал строительство в 2012 году и должен был завершить его в течение трех лет. Работы затягивались, а осенью 2016 года приостановлены. Уголовное дело в отношении руководителя строительной компании сейчас рассматривается в суде, он обвиняется в растрате доверенных ему средств участников долевого строительства с использованием служебного положения. По информации прокуратуры Кузбасса, потерпевшими по делу признаны 181 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 367 млн рублей.

По словам губернатора, всего в реестре проблемных домов-долгостроев в Кузбассе числятся семь объектов. Дольщики, вложившие средства в строительство многоквартирного дома в Осинниках, в ближайшее время получат страховые возмещения, так как застройщик их жилья признан банкротом. По оставшимся пяти долгостроям власти ведут совместную работу с институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.